Администрация Нижнего Новгорода не отказывается от своих планов по упразднению частных автобусных маршрутов и будет проводить оптимизацию поэтапно
Обо всех шагах департамент транспорта будет заблаговременно информировать общественность.
Обо всех шагах департамент транспорта будет заблаговременно информировать общественность.
Администрация Нижнего Новгорода не отказывается от своих планов по упразднению частных автобусных маршрутов и будет проводить оптимизацию поэтапно.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода, после ряда консультаций и обсуждений данного вопроса с перевозчиками, представителями общественности и экспертного сообщества было принято решение проводить оптимизацию поэтапно.
Администрация Нижнего Новгорода
При этом собеседник «НТА-Приволжье» подчеркнул, что «обо всех шагах в этом направлении департамент транспорта будет заблаговременно информировать общественность».
Также в департаменте отметили, что администрация Нижнего Новгорода обжаловала решение УФАС по Нижегородской области. Дело рассматривается в арбитражном суде Нижегородской области.
Напомним, что 31 автобусный маршрут в Нижнем Новгороде будет отменен в рамках создания новой транспортной схемы.
Будут прекращены перевозки по маршрутам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115 и Т-117. Вместо 31 старого маршрута городская администрация планирует ввести 23 новых.