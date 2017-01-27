Администрация Нижнего Новгорода не отказывается от своих планов по упразднению частных автобусных маршрутов и будет проводить оптимизацию поэтапно.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода, после ряда консультаций и обсуждений данного вопроса с перевозчиками, представителями общественности и экспертного сообщества было принято решение проводить оптимизацию поэтапно.

Администрация Нижнего Новгорода по-прежнему считает, что маршрутная сеть наземного городского транспорта нуждается в оптимизации.

При этом собеседник «НТА-Приволжье» подчеркнул, что «обо всех шагах в этом направлении департамент транспорта будет заблаговременно информировать общественность».

Также в департаменте отметили, что администрация Нижнего Новгорода обжаловала решение УФАС по Нижегородской области. Дело рассматривается в арбитражном суде Нижегородской области.

Напомним, что 31 автобусный маршрут в Нижнем Новгороде будет отменен в рамках создания новой транспортной схемы.

Будут прекращены перевозки по маршрутам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115 и Т-117. Вместо 31 старого маршрута городская администрация планирует ввести 23 новых.