Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены антироссийских санкций

«Все это находится в процессе рассмотрения», — сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько сообщения СМИ соответствуют действительности.

«Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.