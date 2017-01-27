Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Тереза Мэй посоветовала Трампу, как надо вести себя с Путиным
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
20Трамп стал 45-м президентом США
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
17:52 (мск), источник: Интерфакс

Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены антироссийских санкций

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что вскоре возможно ослабление санкций в отношении России.

Источник: Reuters

«Все это находится в процессе рассмотрения», — сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько сообщения СМИ соответствуют действительности.

«Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.

Комментарии
19
Onix
АБ, ты ещё подлизать забыл! Твои слюни были бы может быть частично услышаны, если бы они были объективны, если осуждали и обсуждали бы все стороны конфликтующих сторон, а так твоё вечное нытьё напоминает кота, которому яйца дверью прищемили...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Браво, молодцы американцы! Очень удачно озвучили эту информацию. Хотят посмотреть, как на это будет реагировать власть РФ, которая раньше чуть ли не хором убеждала население РФ в пользе санкций. :)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Хан Югры
Так это основная работа АБ - троллинг. Это существо, оно, без пола, Родины, флага и национальности. Кто больше заплатит за того и троллит.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп назвал условия отмены санкций против России
© Ньюстюб
ВВС США пожаловались на российских пилотов в небе над Сирией
В России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторождений
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Госдума вводит штрафы за опасное вождение в размере 5000 рублей
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
В Барселоне для сокращения турпотока запретили строить отели
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь