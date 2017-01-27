Советник Трампа подтвердила обсуждение отмены антироссийских санкций
Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что вскоре возможно ослабление санкций в отношении России.
Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что вскоре возможно ослабление санкций в отношении России.
«Все это находится в процессе рассмотрения», — сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.
В свою очередь
«Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.