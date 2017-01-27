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18:29 (мск), источник: Volga News

Президент РФ подписал указ о награждении Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством»

В пятницу, 27 января, вышел указ президента РФ о награждении Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Самарский инструктор-космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» Кононенко удостоен государственной награды за мужество и высокий профессионализм в длительном космическом полете на МКС.

Напомним, экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» с Олегом Кононенко стартовал с космодрома Байконур 23 июля 2015 года для участия в работе 44/45-й длительной экспедиции на МКС. Посадку аппарат совершил в казахстанской степи 11 декабря 2015 года.

Период пребывания в космическом полете экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» составил 142 сутки. За время работы на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и дооснащал ее оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. В ходе миссии члены экипажа участвовали в стыковке с МКС японского грузового корабля HTV-5 «КОНОТОРИ», транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» и американского грузового корабля Cygnus CRS Orb-4.

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