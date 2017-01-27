Президент РФ подписал указ о награждении Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством»
В пятницу, 27 января, вышел указ президента РФ о награждении Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
В пятницу, 27 января, вышел указ президента РФ о награждении Олега Кононенко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Самарский
Напомним, экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» с Олегом Кононенко стартовал с космодрома Байконур 23 июля 2015 года для участия в работе 44/45-й длительной экспедиции на МКС. Посадку аппарат совершил в казахстанской степи 11 декабря 2015 года.
Период пребывания в космическом полете экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» составил 142 сутки. За время работы на МКС экипаж выполнил программу