Тука: Причастных к блокаде Донбасса нужно привлечь к ответственности

Перекрывание ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар» части железнодорожных путей на территории Попаснянского района должно быть прекращено. Об этом заявил заместитель министра с временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука во время пресс-конференции.

«Все должно происходить в рамках действующего законодательства… Власть должна разблокировать и привлечь к ответственности согласно с действующим законодательством всех виновных», — сказал Тука.

Он также выразил надежду, что непоправимых негативных последствий блокады части железной дороги на Луганщине не будет.

«Надеюсь, что особых последствий, кроме громкого пиара, это не будет иметь. Надеюсь, что наши железнодорожники найдут возможность перевозки, используя другие пути», — добавил заместитель министра.

Тука также сообщил, что по состоянию на вечер 26 января всего было заблокировано движение поезда с 52 пустыми вагонами.

Как сообщалось, 26 января представители ветеранов добровольческих батальонов АТО объявили о блокаде передвижения товаров на территории, которые временно неподконтрольны Украине. Народный депутат Семен Семенченко ранее заявил, что ветераны начали третий этап блокады торговли с властью неподконтрольных территорий и заблокировали железную дорогу Луганск — Лисичанск — Попасная на отрезке Горное — Золотое. Вследствие блокады был остановлен поезд, который двигался на неподконтрольную территорию. Семенченко заявил, что рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов.