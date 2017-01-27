Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
В Кремле ответили на сообщения об указе Трампа снять санкции с РФ
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
"Кто тогда агрессор?": украинец в прямом эфире сказал о Крыме
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
18:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Тука: Причастных к блокаде Донбасса нужно привлечь к ответственности

Заместитель министра с временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что перекрывание железнодорожных путей должно быть прекращено.

Источник: Telegraf.com.ua

Перекрывание ветеранами добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар» части железнодорожных путей на территории Попаснянского района должно быть прекращено. Об этом заявил заместитель министра с временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука во время пресс-конференции.

«Все должно происходить в рамках действующего законодательства… Власть должна разблокировать и привлечь к ответственности согласно с действующим законодательством всех виновных», — сказал Тука.

Он также выразил надежду, что непоправимых негативных последствий блокады части железной дороги на Луганщине не будет.

«Надеюсь, что особых последствий, кроме громкого пиара, это не будет иметь. Надеюсь, что наши железнодорожники найдут возможность перевозки, используя другие пути», — добавил заместитель министра.

Тука также сообщил, что по состоянию на вечер 26 января всего было заблокировано движение поезда с 52 пустыми вагонами.

Как сообщалось, 26 января представители ветеранов добровольческих батальонов АТО объявили о блокаде передвижения товаров на территории, которые временно неподконтрольны Украине. Народный депутат Семен Семенченко ранее заявил, что ветераны начали третий этап блокады торговли с властью неподконтрольных территорий и заблокировали железную дорогу Луганск — Лисичанск — Попасная на отрезке Горное — Золотое. Вследствие блокады был остановлен поезд, который двигался на неподконтрольную территорию. Семенченко заявил, что рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уникальное чудо природы, которое не исчезает около 30000 лет (Фото)
Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Госдума вводит штрафы за опасное вождение в размере 5000 рублей
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
В Барселоне для сокращения турпотока запретили строить отели
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь