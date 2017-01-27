Сагинтаев обсудил с подчиненными приватизацию крупных гособъектов
Глава правительства Бакытжан Сагинтаев провел 27 января совещание по приватизации, информирует сайт
Глава правительства Бакытжан Сагинтаев провел 27 января совещание по приватизации, информирует сайт
Среди подлежащих передаче в частные руки крупных объектов государственной собственности числятся активы, принадлежащие фонду «Байтерек» и АО «КазАгро».
Премьер поручил госорганам и управляющим холдингам разработать конкретные подходы по приватизации «топовых объектов». По плану приватизации на 2014−2020 годы в частные руки планируется передать более 1000 принадлежащих пока государству активов. Из них 400 уже проданы.