Сагинтаев обсудил с подчиненными приватизацию крупных гособъектов

Среди подлежащих передаче в частные руки крупных объектов государственной собственности числятся активы, принадлежащие фонду «Байтерек» и АО «КазАгро».

Премьер поручил госорганам и управляющим холдингам разработать конкретные подходы по приватизации «топовых объектов». По плану приватизации на 2014−2020 годы в частные руки планируется передать более 1000 принадлежащих пока государству активов. Из них 400 уже проданы.