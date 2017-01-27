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18:17 (мск), источник: 365info.kz

Сагинтаев обсудил с подчиненными приватизацию крупных гособъектов

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев провел 27 января совещание по приватизации, информирует сайт премьер-министра.

Источник: 365info.kz

Среди подлежащих передаче в частные руки крупных объектов государственной собственности числятся активы, принадлежащие фонду «Байтерек» и АО «КазАгро».

Премьер поручил госорганам и управляющим холдингам разработать конкретные подходы по приватизации «топовых объектов». По плану приватизации на 2014−2020 годы в частные руки планируется передать более 1000 принадлежащих пока государству активов. Из них 400 уже проданы.

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