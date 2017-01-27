Госдума вводит штрафы за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей

Депутаты внесли поправки в статью 12.38 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), устанавливающие «административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение».

В сопроводительных документах к проекту закона поясняется, что необходимость введения санкций за опасное вождение продиктована изменениями правил дорожного движения (ПДД), где прямо установлен запрет на такой стиль езды.

В пояснительной записке напоминается, что в конце мая 2016 года правительство РФ ввело в ПДД понятие «опасное вождение».

Оно выражается «в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, а также бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

«Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — подчеркивают разработчики.

Профильный комитет Госдумы — по госстроительству и законодательству — полностью поддержал концепцию правительственной инициативы. Кроме того, его первый зампред Вячеслав Лысаков предложил ужесточить административную ответственность за рецидивы опасного вождения. По его словам, в случае совершения повторного правонарушения в течение года необходимо предусмотреть «административный арест, исправительные работы, лишение прав на длительный срок». Соответствующие поправки он пообещал подготовить ко второму чтению проекта закона.