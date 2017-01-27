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18:55 (мск), источник: 365info.kz

Агентство госслужбы раскритиковало ситуацию с коррупцией в Астане

В столице 27 января прошло совещание совета по этике с участием зампреда Агентства по делам госслужбы Алика Шпекбаева.

Источник: 365info.kz

Также во встрече принял участие заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, сообщает пресс-служба агентства. Алик Шпекбаев подверг критике состояние дел с коррупцией в Астане. По его информации, в городском акимате «отмечен высокий уровень кадровых перемещений — 22%», это в два с половиной раза больше установленных нормативов.

«За прошедший год в столице выявлено и расследовано несколько крупных коррупционных преступлений, осуждено 34 должностных лица», — подчеркнул Шпекбаев.

По его мнению, это закономерно, так как за два года заседание межведомственной комиссии по коррупции прошло лишь однажды.

Кроме того, он отметил «мизерную долю госуслуг, оказываемых в электронном виде». Если в среднем по республике этот показатель составляет 35%, то в столице всего лишь 6,5%. Это впятеро меньше, чем в Южно-Казахстанской области.

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