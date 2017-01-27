Агентство госслужбы раскритиковало ситуацию с коррупцией в Астане
В столице 27 января прошло совещание совета по этике с участием зампреда Агентства по делам госслужбы Алика Шпекбаева.
В столице 27 января прошло совещание совета по этике с участием зампреда Агентства по делам госслужбы Алика Шпекбаева.
Также во встрече принял участие заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, сообщает
«За прошедший год в столице выявлено и расследовано несколько крупных коррупционных преступлений, осуждено 34 должностных лица», — подчеркнул Шпекбаев.
По его мнению, это закономерно, так как за два года заседание межведомственной комиссии по коррупции прошло лишь однажды.
Кроме того, он отметил «мизерную долю госуслуг, оказываемых в электронном виде». Если в среднем по республике этот показатель составляет 35%, то в столице всего лишь 6,5%. Это впятеро меньше, чем в