Агентство госслужбы раскритиковало ситуацию с коррупцией в Астане

Также во встрече принял участие заместитель акима Астаны Сергей Хорошун, сообщает пресс-служба агентства. Алик Шпекбаев подверг критике состояние дел с коррупцией в Астане. По его информации, в городском акимате «отмечен высокий уровень кадровых перемещений — 22%», это в два с половиной раза больше установленных нормативов.

«За прошедший год в столице выявлено и расследовано несколько крупных коррупционных преступлений, осуждено 34 должностных лица», — подчеркнул Шпекбаев.

По его мнению, это закономерно, так как за два года заседание межведомственной комиссии по коррупции прошло лишь однажды.