Дубровский продегустировал златоустовские пельмени и голубцы

Глава региона посетил секретный завод в Златоусте. Предприятие не работает на оборонку, а жарит семечки. Почему процесс проходит за закрытыми дверями и какие еще интересные производства есть в горнозаводской зоне — в репортаже корреспондента ГТРК «Южный Урал» Яны Сконечной.

Кто бы мог подумать, что производство жареных семечек — тайна за семью печатями. Уже с порога журналисты почувствовали себя будто на оборонном предприятии.

«Когда отдельное оборудование, оно может и не представляет собой большого секрета, но когда это оборудование выстраивается в определенной последовательности, с определенными настройками, то здесь рождаются те самые секреты, которые мы очень строго охраняем», — отмечает Олег Садовских, исполнительный директор компании.

И только от губернатора у них секретов нет. Главе региона показывают будущий новый завод. Это впечатляющее трехэтажное сооружение — для очистки сырья. А чуть дальше — центрифуга, которая будет отжимать семечки.

А на этом предприятии в соседней Кусе шьют ботинки для полицейских, пожарных и кадетов. Борису Дубровскому с гордостью демонстрируют чудо-машину.

«Это машина-автомат, которая заменяет порядка 8−10 швей», — показывает Владимир Бояршинов, генеральный директор обувной фабрики.

Программа этого рабочего визита губернатора более чем насыщенная. На то, чтобы познакомиться с каждым предприятием, всего 20 минут. Это производство деталей для счетчиков и других измерительных приборов. А здесь губернатору без отрыва от производства предложили пообедать — продегустировать пельмени и голубцы.

«Наше кредо — это то, что мы работаем на натуралке, не изменяем традициям, без всяких добавок, без сои», — подчеркивает Ольга Горлыханова, технолог производства.

«Главное, что я вынес из этой поездки, — очень хочется помочь, — говорит Борис Дубровский, губернатор Челябинской области. — Помочь этим людям, которые, несмотря на то, что кому-то это может показаться каким-то медвежьим углом, инвестируют, развивают, создают рабочие места. А что мы будем делать в практическим смысле, сейчас обсудим с руководителями, потом будем делать совещание с главой района».

Последним пунктом программы визита стал кусинских горнолыжный комплекс. Глава региона дал поручение придумать, как сделать курорт узнаваемым и популярным. А также улучшить его транспортную доступность.