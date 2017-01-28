Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Заявление властей РФ о старте скупки валюты сработало немедленно
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
13:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Александр Беглов назвал Воронежскую область одним из лидеров в исполнении «майских» указов

Полпред президента в ЦФО похвалил регион за своевременное выполнение программ.

Воронежская область является одним из передовиков по выполнению «майских» указов президента, заявил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов во время визита в Воронежскую область в пятницу, 27 января. Александр Беглов посетил Рамонский район, где осмотрел крахмало-паточный завод в селе Новоживотинное, посетил животноводческий комплекс ООО «Агротех-Гарант» в селе Склярово, осмотрел предприятие ООО «Бетагран-Рамонь» по дражированию семян сахарной свеклы и побывал в плавательном бассейне в Рамони и дворцовом комплексе Ольденбургских.

Целью визита Александра Беглова была проверка исполнения «майских» указов президента Владимира Путина.

— Если говорить по «майским указам», то Воронежская область на сегодняшний день в передовиках. Под руководством губернатора и правительства Воронежской области в последние годы в регионе произошел большой прорыв и в сельском хозяйстве, в промышленности, в строительстве и многих других областях. Мы посмотрели промышленные предприятия, спортивный комплекс, где граждане занимаются спортом и поправляют свое здоровье, прекрасный музей. В районах и сельских поселениях улучшается качество жизни, — отметил Александр Беглов.

По словам полпреда, почти все «майские» указы в регионе выполняются в срок, некоторые — с опережением графика. Губернатор Алексей Гордеев поблагодарил Александра Беглова за поддержку региона на федеральном уровне.

— Мы сегодня посетили ряд предприятий, одно из поручений президента — импортозамещение. Прекрасные предприятия, большие инвестиции, которые вкладываются в эти предприятия. И очень важно, что в регионе создается хороший инвестиционный климат, потому что предприниматели вкладывают и свои деньги. Сегодня правительство области помогает и получать кредиты, и финансирует, в частности, инженерные коммуникации. Все это создает хорошие перспективы развития промышленности и сельского хозяйства, рабочие места, увеличивает налогооблагаемую базу. В этом отношении Воронежская область повышает свой финансовый уровень, обеспеченность своего бюджета. Это одно из хороших направлений, — сказал Александр Беглов.

Алексей Гордеев подчеркнул, что в 2017 году региональные и федеральные власти уделят повышенное внимание благоустройству городов. В числе приоритетных задач — благоустройство, улучшение качества дорог и системы ЖКХ. Основная задача власти — улучшение качества жизни каждого человека, отметил глава региона.

— Речь идет не только об экономике, но и главным образом о конкретном человеке. Но мы сегодня говорили и о новых подходах в 2017 году, так называемых приоритетных направлениях. И во многом внимание федерального правительства будет уделяться благоустройству городов, вопросам качества жизни населения. Я хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича за то, что под его руководством Центральный федеральный округ имеет громкий голос в Москве, к нам прислушиваются, многие программы приземлили на реальную жизнь. Я уже говорил, что сегодня дают приличные деньги на благоустройство дворов, на то, чтобы дать чистую воду в населенные пункты, на улучшение качества дорог. Мы не все успеваем, к сожалению, сделать, но мы видим, что сегодня этот тренд на развитие сохраняется даже в непростых экономических условиях. И мы продолжим развитие, это коснется жизни каждого человека в нашей области, — резюмировал губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронеж. Улицы победителей. Константин Заслонов
Минобороны анонсировало испытания новой системы ПРО
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Россия проанализировала выводы ВТО по спору с ЕС об автомобилях
Теннисистка Уильямс выиграла 23-й турнир серии Большого шлема
В России заблокирован видеохостинг Dailymotion
Актёр Джон Хёрт умер на 78 году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь