Александр Беглов назвал Воронежскую область одним из лидеров в исполнении «майских» указов

Воронежская область является одним из передовиков по выполнению «майских» указов президента, заявил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов во время визита в Воронежскую область в пятницу, 27 января. Александр Беглов посетил Рамонский район, где осмотрел крахмало-паточный завод в селе Новоживотинное, посетил животноводческий комплекс ООО «Агротех-Гарант» в селе Склярово, осмотрел предприятие ООО «Бетагран-Рамонь» по дражированию семян сахарной свеклы и побывал в плавательном бассейне в Рамони и дворцовом комплексе Ольденбургских.

Целью визита Александра Беглова была проверка исполнения «майских» указов президента Владимира Путина.

— Если говорить по «майским указам», то Воронежская область на сегодняшний день в передовиках. Под руководством губернатора и правительства Воронежской области в последние годы в регионе произошел большой прорыв и в сельском хозяйстве, в промышленности, в строительстве и многих других областях. Мы посмотрели промышленные предприятия, спортивный комплекс, где граждане занимаются спортом и поправляют свое здоровье, прекрасный музей. В районах и сельских поселениях улучшается качество жизни, — отметил Александр Беглов.

По словам полпреда, почти все «майские» указы в регионе выполняются в срок, некоторые — с опережением графика. Губернатор Алексей Гордеев поблагодарил Александра Беглова за поддержку региона на федеральном уровне.

— Мы сегодня посетили ряд предприятий, одно из поручений президента — импортозамещение. Прекрасные предприятия, большие инвестиции, которые вкладываются в эти предприятия. И очень важно, что в регионе создается хороший инвестиционный климат, потому что предприниматели вкладывают и свои деньги. Сегодня правительство области помогает и получать кредиты, и финансирует, в частности, инженерные коммуникации. Все это создает хорошие перспективы развития промышленности и сельского хозяйства, рабочие места, увеличивает налогооблагаемую базу. В этом отношении Воронежская область повышает свой финансовый уровень, обеспеченность своего бюджета. Это одно из хороших направлений, — сказал Александр Беглов.

Алексей Гордеев подчеркнул, что в 2017 году региональные и федеральные власти уделят повышенное внимание благоустройству городов. В числе приоритетных задач — благоустройство, улучшение качества дорог и системы ЖКХ. Основная задача власти — улучшение качества жизни каждого человека, отметил глава региона.

— Речь идет не только об экономике, но и главным образом о конкретном человеке. Но мы сегодня говорили и о новых подходах в 2017 году, так называемых приоритетных направлениях. И во многом внимание федерального правительства будет уделяться благоустройству городов, вопросам качества жизни населения. Я хотел бы поблагодарить Александра Дмитриевича за то, что под его руководством Центральный федеральный округ имеет громкий голос в Москве, к нам прислушиваются, многие программы приземлили на реальную жизнь. Я уже говорил, что сегодня дают приличные деньги на благоустройство дворов, на то, чтобы дать чистую воду в населенные пункты, на улучшение качества дорог. Мы не все успеваем, к сожалению, сделать, но мы видим, что сегодня этот тренд на развитие сохраняется даже в непростых экономических условиях. И мы продолжим развитие, это коснется жизни каждого человека в нашей области, — резюмировал губернатор.