Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
ЦБ сообщил об аномальном финансовом поведении россиян
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
"Кто тогда агрессор?": украинец в прямом эфире сказал о Крыме
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
8«Женский марш» против Трампа
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
19:42 (мск), источник: 112.ua

Порошенко вывел из набсовета «Ощадбанка» Пахачук

Пахачук входила в набсовет «Ощадбанка» с марта 2014 года.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко вывел из наблюдательного совета Государственного «Ощадного банка» Галину Пахачук. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Читайте также
Ситуация с «Ощадбанком» будет урегулирована в ближайшее время — КГГА

«На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 17 марта 2014 № 310 «О членах наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» прекратить полномочия члена наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Г. Пахачук», — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, Пахачук входила в набсовет «Ощадбанка» с марта 2014 года.

В декабре 2016 года Пахачук стала руководителем казначейства «ПриватБанка» и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко: Первоочередная задача СНБО обеспечить танковые подразделения модернизированными машинами
Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Госдума вводит штрафы за опасное вождение в размере 5000 рублей
Для бренда России предложили слоган «здесь есть все»
В Барселоне для сокращения турпотока запретили строить отели
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Свергнут ли Мадрид с трона? Главные матчи футбольных выходных Анонсируем наиболее интересные футбольные матчи выходных
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь