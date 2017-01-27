Порошенко вывел из набсовета «Ощадбанка» Пахачук

Президент Украины Петр Порошенко вывел из наблюдательного совета Государственного «Ощадного банка» Галину Пахачук. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Ситуация с «Ощадбанком» будет урегулирована в ближайшее время — КГГА

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«На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 17 марта 2014 № 310 «О членах наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» прекратить полномочия члена наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» Г. Пахачук», — говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, Пахачук входила в набсовет «Ощадбанка» с марта 2014 года.

В декабре 2016 года Пахачук стала руководителем казначейства «ПриватБанка» и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка.