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19:38 (мск), источник: Noi.md

Ситуацию в приднестровском урегулировании обсудили в Москве

Ситуация в приднестровском урегулировании в рамках переговорного процесса в формате «5+2» стала накануне предметом обсуждения в Москве статс-секретаря — замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

Источник: Noi.md

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, в беседе участвовали политический представитель Тирасполя на переговорах, и.о.министра иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев и посол по особым поручениям МИДа РФ, представитель России в переговорном процессе в формате «5+2» Сергей Губарев.

В ходе беседы обсуждались также вопросы российско-приднестровского взаимодействия.

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Красносельский отметил «целесообразность скорейшего урегулирования в отношениях с РМ целого комплекса острых социально-гуманитарных вопросов, в том числе импорта в Приднестровье грузов по железной дороге».

Он рассчитывает, что «традиционно активное участие России в переговорном процессе и впредь будет способствовать прагматичной и предметной работе на всех уровнях диалога».

Красносельский «подчеркнул заинтересованность в интенсификации и дальнейшем укреплении прямого взаимодействия ведомств Приднестровья и России, а также поиске новых механизмов сотрудничества в торгово-экономической и социально-гуманитарной плоскости».

По его словам, Приднестровье подготовило ряд инициатив, «планируемых к реализации в рамках предстоящего в 2017 г. празднования 25-летия миротворческой операции России на Днестре».

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