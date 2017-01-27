В ЕНПФ признались в многомиллиардных убытках

Однако информация о финансовых потерях на официальном сайте ЕНПФ появилась лишь недавно.

Инвестиционный убыток единственного в стране пенсионного фонда составил почти девять миллиардов тенге. Он ушел в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, а произошло это еще в декабре, передает КТК.

В Национальном банке, где, собственно, и решают, сколько и во что вкладывать накопления казахстанцев, успокаивают: отрицательный итог лишь у одного месяца из двенадцати.

В целом же за прошлый год сбережения будущих пенсионеров выросли на 531 миллиард.

Инвестиционный доход составил почти восемь процентов.

В начале января многие казахстанцы обратили внимание на то, что инвестдоход на их счетах стал отрицательным. Настораживающие значения в выписках тогда тоже объяснили колебанием курса валют и положительными показатели стали уже через несколько дней.

«В рассматриваемом периоде значительное влияние на доходность оказала отрицательная переоценка финансовых инструментов. То есть укрепление курса тенге к доллару США с уровня 341 тенге до уровня 333 тенге», — сообщил зам. руководителя департамента Национального банка РК Нуржан Нургазин.