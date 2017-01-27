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20:05 (мск), источник: Капитал

Япония выделила Украине $290 тыс. на образование и медицину

Япония выделила 290 тыс. долларов на реализацию 5 проектов в сфере образования и медицины в 5 областях Украины в 2017 году.

Источник: Капитал

Япония выделила 290 тыс. долларов на реализацию 5 проектов в сфере образования и медицины в Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях в 2017 году. Соответствующие грантовые соглашения были подписаны с украинскими благотворительными организациями в посольстве Японии в Украине с участием посла Японии Шигеки Суми в пятницу, 27 января, передают Українські новини.

Правительство Японии предоставляет Украине безвозмездную помощь в рамках 1-го этапа финансирования программы поддержки проектов человеческой безопасности «Кусаноне». Подписание 2-го пакета контрактов запланировано на февраль 2017 года.

Средства выделены 4 благотворительным фондам и организациям на модернизацию медицинского оборудования в Краснопольской центральной районной больницы (Сумская область), Запорожском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Новомосковской центральной райбольнице (Днепропетровская область) и Первомайской центральной городской многопрофильной больнице (Николаевская область).

Также финансовая поддержка от правительства Японии выделена благотворительному фонду «Каритас Одесса» на улучшение учебных условий в помещении Октябрьского учебно-воспитательного комплекса в Одессе. Всего с 2002 года в Украине в рамках программы «Кусаноне» были реализованы 103 проекта на общую сумму 7,5 млн долларов.

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