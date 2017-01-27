Порошенко: Первоочередная задача СНБО обеспечить танковые подразделения модернизированными машинами
По словам Порошенко большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.
По словам Порошенко большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.
Президент Украины Петр Порошенко ставит первоочередной задачей перед Советом национальной безопасности и обороны Украины обеспечить танковые подразделения модернизированными машинами, передает
Порошенко в ходе заседания Совета безопасности и обороны Украины отметил, что большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.
«У нас становится выбор: или один “Оплот”, или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем “Оплот” строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк», — сказал Порошенко.
«И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок», — отметил президент.
Напомним, СНБО поручил Кабмину утвердить показатели оборонзаказа на 2017 год с учетом предусмотренных госбюджетом расходов.