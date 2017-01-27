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20:16 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: Первоочередная задача СНБО обеспечить танковые подразделения модернизированными машинами

По словам Порошенко большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко ставит первоочередной задачей перед Советом национальной безопасности и обороны Украины обеспечить танковые подразделения модернизированными машинами, передает пресс-служба президента.

Порошенко в ходе заседания Совета безопасности и обороны Украины отметил, что большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.

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«У нас становится выбор: или один “Оплот”, или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем “Оплот” строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк», — сказал Порошенко.

«И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок», — отметил президент.

Напомним, СНБО поручил Кабмину утвердить показатели оборонзаказа на 2017 год с учетом предусмотренных госбюджетом расходов.

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Новости 112. Выпуск от 20:00, 27.01.2017
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