Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Как защитить грудь от рака и других болезней
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Кто тогда агрессор?": украинец в прямом эфире сказал о Крыме
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко выступил за модернизации танков вместо закупки новых

В пресс-службе Порошенко сообщили, что по мнению главы государства — Украине нужно провести глубокую модернизацию танков, чтобы обеспечить таковые подразделения техникой в полном объеме.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Правительство при формировании оборонного заказа должно сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете пока нет средств, заявил президент страны Петр Порошенко.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривается вопрос формирования государственного оборонного заказа на 2017 год, Порошенко поддержал идею закупки образцов вооружения и военной техники в количестве, которое позволит провести «оптовое перевооружение» отдельных подразделений армии.

«У нас возникает выбор: или один “Оплот”, или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем “Оплот” строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк», — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Президент добавил, что Украине следует срочно провести глубокую модернизацию танков, чтобы обеспечить таковые подразделения техникой в полном объеме.

В государственном бюджете на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Одна из угроз для Киева – личная неприязнь Трампа к Порошенко. Мнение
Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий
Для бренда России предложили слоган «здесь есть все»
Британских журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Свергнут ли Мадрид с трона? Главные матчи футбольных выходных Анонсируем наиболее интересные футбольные матчи выходных
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь