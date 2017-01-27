Порошенко выступил за модернизации танков вместо закупки новых

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Правительство при формировании оборонного заказа должно сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете пока нет средств, заявил президент страны Петр Порошенко.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривается вопрос формирования государственного оборонного заказа на 2017 год, Порошенко поддержал идею закупки образцов вооружения и военной техники в количестве, которое позволит провести «оптовое перевооружение» отдельных подразделений армии.

«У нас возникает выбор: или один “Оплот”, или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем “Оплот” строится как минимум 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, перед нами стоит вопрос — или танковая рота в полном составе, или один танк», — цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Президент добавил, что Украине следует срочно провести глубокую модернизацию танков, чтобы обеспечить таковые подразделения техникой в полном объеме.

В государственном бюджете на 2017 год на финансирование сектора обороны и безопасности страны предусмотрено 136 миллиардов гривен (5 миллиардов долларов), что составляет 5% ВВП. В прошлом году на эти цели было предусмотрено 114 миллиардов гривен (около 4 миллиардов долларов).