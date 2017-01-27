Кононенко пытались отравить ртутью, он проходит курс лечения — СМИ

«Незадолго до Нового года у него [Кононенко] обнаружилось отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз», — сообщила в своей статье шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

«Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно — ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее — попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более», — написала журналистка.