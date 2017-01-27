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21:41 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что еще рано говорить о снятии санкций с России

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Говорить о снятии санкций с РФ пока рано, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2016

Трампа спросили, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и готов ли Трамп снять санкции с России.

Насколько я знаю, звонок (Путину) запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами
Дональд Трамп
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«Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным», — сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

Президент США повторил, что надеется на хорошие отношения с российским президентом и совместную борьбу с терроризмом.

«Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения», — сказал Трамп. «Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет. Я буду очень твердо, крепко представлять американский народ. Если у нас будут отличные отношения с Россией и другими странами, если мы будем вместе преследовать ИГ (запрещенная в РФ группировка), которых необходимо остановить — это зло, которое необходимо остановить, — это хорошо, а не плохо. Как будут развиваться отношения, я смогу вам сказать позже», — сказал Трамп.

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