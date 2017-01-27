В БПП подтвердили факт отравления Кононенко ртутью, в ГПУ он не обращался
В Генпрокуратуре подчеркнули, что реагируют только на официальные обращения.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что реагируют только на официальные обращения.
В «Блоке Петра Порошенко» подтвердили факт отравления нардепа от этой фракции Игоря Кононенко ртутью. В частности, соответствующую информацию распространил коллега Кононенко по фракции Алексей Гончаренко на странице в Facebook.
«Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко.
Гончаренко добавил, что данная информация не распространялась
В то же время, в Генеральную прокуратуру Украины не поступало заявлений по факту отравления Кононенко, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в
«Официальных заявлений по факту отравления Кононенко не поступало. В случае если такое заявление поступит, то будет открыто производство», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что реагируют только на официальные обращения.
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«Учитывая, что Кононенко является правой рукой президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, “привет” передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу», — прокомментировала Кошкина.