В БПП подтвердили факт отравления Кононенко ртутью, в ГПУ он не обращался

В «Блоке Петра Порошенко» подтвердили факт отравления нардепа от этой фракции Игоря Кононенко ртутью. В частности, соответствующую информацию распространил коллега Кононенко по фракции Алексей Гончаренко на странице в Facebook.

«Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное», — написал нардеп.