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21:53 (мск), источник: 112.ua

В БПП подтвердили факт отравления Кононенко ртутью, в ГПУ он не обращался

В Генпрокуратуре подчеркнули, что реагируют только на официальные обращения.

Источник: 112.ua

В «Блоке Петра Порошенко» подтвердили факт отравления нардепа от этой фракции Игоря Кононенко ртутью. В частности, соответствующую информацию распространил коллега Кононенко по фракции Алексей Гончаренко на странице в Facebook.

«Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное», — написал нардеп.

Гончаренко добавил, что данная информация не распространялась из-за нежелания создавать сенсации. «Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте», — добавил он.

В то же время, в Генеральную прокуратуру Украины не поступало заявлений по факту отравления Кононенко, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ведомства.

«Официальных заявлений по факту отравления Кононенко не поступало. В случае если такое заявление поступит, то будет открыто производство», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что реагируют только на официальные обращения.

Ранее шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина сообщила, что у народного депутата от фракции БПП Игоря Кононенко обнаружили отравление ртутью.

«Учитывая, что Кононенко является правой рукой президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, “привет” передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу», — прокомментировала Кошкина.

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