Полторак: На фронте сейчас нет ни одного мобилизованного или срочника

«Сегодня на линии столкновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного и ни одного бойца срочной службы. Там только те люди, либо, которые для себя решили, что они на сегодня не имеют более важного дела, чем защита своей страны», — сказал он в пятницу в Киеве в ходе презентации книги «Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну».

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что на сегодня ни мобилизованные ни военнослужащие-срочники не выполняют задачи в зоне проведения АТО.

С. Полторак также напомнил, что с начала проведения АТО задачи с рамках операции выполняли 40 тыс. добровольцев. В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что появление добровольцев на фронте «изменило психологию этой войны».

«Люди, которые прошли Майдан, были готовы к бою и были готовы отдавать свою жизнь за Украину… мы смогли их остановить и пойти в контрнаступление, оттеснив их фактически до границ РФ», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что именно добровольческие батальоны совместно с батальонами Нацгвардии и подразделениями Вооруженных сил «показали, что Украина может себя защитить, даже когда ни одного патрона нам партнёры не дали».