Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
"Кто тогда агрессор?": украинец в прямом эфире сказал о Крыме
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8«Женский марш» против Трампа
21:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко поручил увеличить экспорт оружия

Глава государства Петр Порошенко на заседании СНБО отметил, что благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки приносят 2% от всего экспорта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить экспорт оружия, чтобы повысить валютные поступления в бюджет страны, сообщила в пятницу пресс-служба украинского главы.

«Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачу мы ставим — этот показатель повышать как источник валютных поступлений», — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также
Порошенко: Первоочередная задача СНБО обеспечить танковые подразделения модернизированными машинами

Он подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.

«Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства… Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся на Украине», — добавил он.

Президент напомнил, что оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях — 80%.

Ранее Порошенко заявил, что правительство при формировании оборонного заказа должно сделать ставку на модернизацию старых танков, поскольку на закупку новых в необходимом количестве в госбюджете пока нет средств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Одна из угроз для Киева – личная неприязнь Трампа к Порошенко. Мнение
Трамп заявил, что еще рано говорить о снятии санкций с России
Российские биатлонистки выиграли две медали на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно увеличилось благодаря мигрантам
Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий
Усэйн Болт вернул золотую медаль ОИ-2008
Британских журналистов не пустили в Белый дом из-за дат рождения
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Свергнут ли Мадрид с трона? Главные матчи футбольных выходных Анонсируем наиболее интересные футбольные матчи выходных
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь