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23:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Мандат миссии ОБСЕ на границе с РФ продлили на три месяца

Мандат наблюдателей ОБСЕ продлен на три месяца в пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» Ростовской области. Миссия состоит из 20 пограничных наблюдателей, включая руководителя группы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Постоянный совет ОБСЕ в очередной раз продлил на три месяца мандат наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе в пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» Ростовской области, сообщила пресс-служба организации.

«Мандаты миссии наблюдателей ОБСЕ на российской границе на постах “Гуково” и “Донецк”… обновлены сегодня по решению постоянного совета ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Миссия состоит из 20 пограничных наблюдателей, включая руководителя группы. Административная поддержка оказывается со стороны секретариата ОБСЕ в Вене. Эта миссия функционирует отдельно от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ).

Два российских пункта пропуска граничат с КПП «Изварино» и «Краснопартизанск» на неконтролируемом Киевом участке границы с РФ. В задачи наблюдателей ОБСЕ входит мониторинг ситуации и контроль за передвижением через границу.

Постоянный совет ОБСЕ принял решение о размещении миссии ОБСЕ на этих пунктах пропуска 24 июля 2014 года. Мандат был рассчитан на три месяца, впоследствии он постоянно продлевается, последний раз — до конца января 2017 года.

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