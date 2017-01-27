Аваков заявил, что за правопорядок в районе блокады в Луганской обл. отвечают ВСУ и СБУ

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал акцию по товарной блокаде оккупированных территорий, которая проходит неподалеку линии разграничения в Луганской области. Общение главы МВД с журналистами транслировал телеканал «112 Украина».

Министр в частности коснулся участия отдельных нардепов в акции. «Тот процесс, который осуществляют народные депутаты, это их функции, они могут выражать свою позицию. Там, где проходит блокада, мы фиксируем нарушение общественного порядка, эта зона находится в сфере ответственности СБУ и ВСУ, так как прилегает к государственной границе», — сказал он.

Ранее, 26 января, ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области.

Сегодня ожидалось блокирование еще двух железнодорожных направлений в Луганской области в рамках торговой блокады оккупированных территорий.

Напомним, сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.