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27 января, источник: "РИА Новости" Украина

«Украинский выбор» сообщил о фейковой странице Медведчука в Facebook

Согласно информации от администрации Facebook аккаунт Виктора Медведчука был отключен без возможности восстановления. В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинское общественное движение «Украинский выбор — право народа» заявляет, что в социальной сети Facebook появилась фейковая страница лидера движения Виктора Медведчука.

Во вторник возглавляемая Медведчуком организация заявила о блокировке его аккаунта в Facebook. По их мнению, это связано не с содержимым страницы, а исключительно с личностью лидера «Украинского выбора». Компания Facebook сообщила РИА Новости, что не комментирует блокировку аккаунта Медведчука.

«Мы получили информацию от администрации Facebook о том, что “аккаунт был отключен без возможности восстановления”. В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована. Дизайн и материалы, размещенные на ней, имитируют бывшую страницу Виктора Медведчука, однако сам Медведчук в данный момент никакого контроля над ней не имеет. Мы уверены, что новый администратор страницы, получивший ее в управление при активном участии администрации сети Facebook, намерен использовать ее для размещения материалов, направленных на фальсификацию информации о деятельности Виктора Медведчука», — говорится в заявлении на сайте движения.

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