Полиция охраны обчистила дом в Княжичах после грабителей, — Луценко

Об этом он сообщил ТСН. В свою очередь в руководстве полиции охраны говорят — по их информации оперативники в дом без хозяина не заходили, только осматривали двор. И добавили, что погибшие правоохранители всегда достойно несли службу.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы погибли пять правоохранителей. Отметим, что Нацполиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области.

Напомним, в ночь на воскресенье 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли пять правоохранителей. В частности, погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата. По факту гибели полицейских прокуратура Киевской области начала уголовное производство по ч. 2 ст. 112 (убийство) Уголовного кодекса. Досудебное расследование взял под личный контроль генеральный прокурор Юрий Луценко.