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00:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Новый глава МИД ФРГ обсудит Украину во время своего первого визита в Париж

По словам официального представителя МИД ФРГ Мартина Шефера, утром новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль отправится во Францию, где встретится со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, речь пойдет о будущем Европы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Новый глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, который в пятницу вступил в должность, в субботу отправится в Париж — это будет первая заграничная поездка министра в новом качестве, в ходе которой он обсудит с французским коллегой Украину и другие международные темы, сообщил официальный представитель министерства Мартин Шефер.

«Завтра утром министр отправится во Францию, где встретится со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, речь пойдет о будущем Европы. Также будет обсуждаться весь спектр международных проблем, включая Украину», — сказал Шефер журналистам в Берлине в пятницу.

Габриэль в пятницу сменил на должности главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, кандидатура которого, как ожидается, будет теперь выдвинута на должность президента Германии.

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