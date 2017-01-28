Новый глава МИД ФРГ обсудит Украину во время своего первого визита в Париж

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Новый глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, который в пятницу вступил в должность, в субботу отправится в Париж — это будет первая заграничная поездка министра в новом качестве, в ходе которой он обсудит с французским коллегой Украину и другие международные темы, сообщил официальный представитель министерства Мартин Шефер.

«Завтра утром министр отправится во Францию, где встретится со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, речь пойдет о будущем Европы. Также будет обсуждаться весь спектр международных проблем, включая Украину», — сказал Шефер журналистам в Берлине в пятницу.