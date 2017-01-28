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00:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Стрельба в Княжичах. Убитые полицейские грабили дом — Луценко

Есть доказательства того, что работники полиции охраны вынесли с уже ограбленного помещения элитные спиртные напитки, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работники полиции охраны после грабителей выносили из дома элитные спиртные напитки в Княжичах под Киевом, где в декабре в результате перестрелки погибли пять правоохранителей.

«Давайте прямо скажем: дом был ограблен дважды! Сначала профессиональными грабителями, и, вероятно, это сделали также работники полиции охраны — ГСО, прибывшие на вызов, как уже первая волна грабителей отъехала», — заявил Луценко в интервью ТСН.

«У нас есть доказательства того, что они вынесли с уже ограбленного помещения элитные спиртные напитки и тут заметили разведчиков, которые за этим следят. А дальше произошло то, что произошло», — добавил он.

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В свою очередь руководитель департамента полиции охраны Украины Сергей Будник заявил, что оперативники в дом без хозяина не заходили. «Такая информация у меня отсутствует».

При этом отец одного из убитых полицейских Александр Орлов к озвученной генпрокурором информации имеет много вопросов: куда делось похищенное спиртное. «Должен быть акт! То есть хозяйка дома должна была сказать, что у меня украли алкоголь такой-то — бренди, виски — на такую-то сумму. Это должно быть в протоколе осмотра, там должны быть отпечатки пальцев. Все это должно быть сейчас показано Луценко», — заявил он.

В конце 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи.

Как сообщил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко, сотрудники уголовного розыска планировали операцию по задержанию в Княжичах банды грабителей. Они поджидали грабителей в одном из частных домов и должны были дать команду группе захвата КОРД. В это время в соседнем доме сработала сигнализация, и по вызову приехали сотрудники Государственной службы охраны. Сотрудники службы охраны задержали двух полицейских, приняв за грабителей. Группа захвата КОРД решила, что полицейские в беде. В результате между двумя группами правоохранителей завязалась перестрелка.

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