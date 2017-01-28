Стрельба в Княжичах. Убитые полицейские грабили дом — Луценко

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работники полиции охраны после грабителей выносили из дома элитные спиртные напитки в Княжичах под Киевом, где в декабре в результате перестрелки погибли пять правоохранителей.

«Давайте прямо скажем: дом был ограблен дважды! Сначала профессиональными грабителями, и, вероятно, это сделали также работники полиции охраны — ГСО, прибывшие на вызов, как уже первая волна грабителей отъехала», — заявил Луценко в интервью ТСН.

«У нас есть доказательства того, что они вынесли с уже ограбленного помещения элитные спиртные напитки и тут заметили разведчиков, которые за этим следят. А дальше произошло то, что произошло», — добавил он.