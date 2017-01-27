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01:15 (мск), источник: РИА Новости

Трамп анонсировал указ по «великой перестройке» вооруженных сил США

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Пентагоне в пятницу анонсировал подписание указа об укреплении Соединенных Штатов.

Источник: AP 2016
Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил – новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе
Дональд Трамп

После этого Трамп подписал данный документ.

Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.

Комментарии
3
гриша гордиенко
Прощай нАтО...
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vesta
умнюта - хозяин )))
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Свин .
генералы-бухгалтеры радостно потирают руки - впереди веселая денежная чехарда и суматоха
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