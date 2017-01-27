Трамп анонсировал указ по «великой перестройке» вооруженных сил США
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Пентагоне в пятницу анонсировал подписание указа об укреплении Соединенных Штатов.
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Пентагоне в пятницу анонсировал подписание указа об укреплении Соединенных Штатов.
Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил – новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе
После этого Трамп подписал данный документ.
Трансляцию мероприятия вели американские телеканалы.