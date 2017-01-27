СМИ сообщили, что Дания назначит первого в мире «цифрового» посла
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Дании впервые в мире появится так называемый «цифровой» посол для установления отношений с крупными корпорациями США, сообщает портал Local.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Дании впервые в мире появится так называемый «цифровой» посол для установления отношений с крупными корпорациями США, сообщает портал Local.
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил в интервью газете Politiken о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так как у них «состояние больше, чем у
«Эти компании стали видом новых стран, и нам необходимо оказать сопротивление», — заявил Самуэльсен. Он отметил, что Дания нуждается в более тесных связях с влияющими на нее корпорациями, но не планирует менять сложившиеся традиционные отношения с другими странами.
Глава датского МИД добавил, что должность «цифрового» посла пока не учреждена.