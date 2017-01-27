Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Заявление властей РФ о старте скупки валюты сработало немедленно
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
01:34 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили, что Дания назначит первого в мире «цифрового» посла

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Дании впервые в мире появится так называемый «цифровой» посол для установления отношений с крупными корпорациями США, сообщает портал Local.

Источник: РИА Новости
Читайте также
В интернет ввели кибервойска

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил в интервью газете Politiken о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так как у них «состояние больше, чем у какой-либо страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения», а также потому что они «оказывают на Данию такое же большое влияние, как и целые страны».

«Эти компании стали видом новых стран, и нам необходимо оказать сопротивление», — заявил Самуэльсен. Он отметил, что Дания нуждается в более тесных связях с влияющими на нее корпорациями, но не планирует менять сложившиеся традиционные отношения с другими странами.

Глава датского МИД добавил, что должность «цифрового» посла пока не учреждена.

Комментарии
1
vesta
Эттт как?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Одна из угроз для Киева – личная неприязнь Трампа к Порошенко. Мнение
Трамп заявил, что еще рано говорить о снятии санкций с России
Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
Трамп подписал указ по «великой перестройке» армии США
Усэйн Болт вернул золотую медаль ОИ-2008
Посольство России в Лондоне ответило Терезе Мэй в стихах
В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале карусель
Спорт
Рекорд особенной. Медведева выиграла с лишним прыжком Безупречное катание, абсолютная уверенность, лишний каскад для болельщиков - так Евгения Медведева завоёвывала золото чемпионата Европы
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь