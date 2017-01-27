СМИ сообщили, что Дания назначит первого в мире «цифрового» посла

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил в интервью газете Politiken о необходимости улучшать отношения с такими крупными американскими компаниями, как Google, Apple и Microsoft, так как у них «состояние больше, чем у какой-либо страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения», а также потому что они «оказывают на Данию такое же большое влияние, как и целые страны».

«Эти компании стали видом новых стран, и нам необходимо оказать сопротивление», — заявил Самуэльсен. Он отметил, что Дания нуждается в более тесных связях с влияющими на нее корпорациями, но не планирует менять сложившиеся традиционные отношения с другими странами.

Глава датского МИД добавил, что должность «цифрового» посла пока не учреждена.