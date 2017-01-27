Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне дало стихотворный ответ
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне дало стихотворный ответ
«Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война
Ранее в четверг Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что в отношениях с РФ нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа «доверяй, но проверяй». Она также призвала взаимодействовать с Москвой с «позиции силы».
27 января в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Терезы Мэй.