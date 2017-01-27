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01:50 (мск), источник: ТАСС

Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне дало стихотворный ответ премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая посоветовала США «сотрудничать, но остерегаться» России. Четверостишье на английском языке было опубликовано на странице посольства в сети микроблогов Twitter.

Источник: Reuters

«Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила, — так можно перевести данное четверостишие.

Ранее в четверг Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что в отношениях с РФ нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа «доверяй, но проверяй». Она также призвала взаимодействовать с Москвой с «позиции силы».

27 января в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Терезы Мэй. Премьер-министр Великобритании стала первым иностранным лидером, которого Трамп принял в Белом доме.

Комментарии
1
Свин .
а вчем проблема - любой нормальный человек знает что с сильным соседом неплохо быть в хороших отношениях но контроль за ситуацией не помешает - че обсасывать очевидное
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