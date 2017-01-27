Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах

«Сотрудничай, но остерегайся», — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила, — так можно перевести данное четверостишие.

Ранее в четверг Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что в отношениях с РФ нужно следовать примеру Рональда Рейгана, который придерживался принципа «доверяй, но проверяй». Она также призвала взаимодействовать с Москвой с «позиции силы».