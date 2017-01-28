В США программа приема беженцев приостановлена на 120 дней

«Глава министерства внутренней безопасности должен на 120 дней приостановить программу приема беженцев. В течение этого периода министерство в содействии с главой разведуправления должны пересмотреть требования программы по приему заявок в программу беженцев и процесса их рассмотрения, чтобы выяснить, какие дополнительные процедуры необходимы для обеспечения уверенности в том, что принятые по программе беженцев не представляют угрозы безопасности и благополучию США, и должны принять такие меры», — говорится в тексте указа Дональда Трампа.

В документе отмечается, что заявления тех, кто уже принят к рассмотрению, могут быть рассмотрены по завершении анализа действующих процедур.