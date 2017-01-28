В США программа приема беженцев приостановлена на 120 дней
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил, свидетельствует текст президентского указа.
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил, свидетельствует текст президентского указа.
«Глава министерства внутренней безопасности должен на 120 дней приостановить программу приема беженцев. В течение этого периода министерство в содействии с главой разведуправления должны пересмотреть требования программы по приему заявок в программу беженцев и процесса их рассмотрения, чтобы выяснить, какие дополнительные процедуры необходимы для обеспечения уверенности в том, что принятые по программе беженцев не представляют угрозы безопасности и благополучию США, и должны принять такие меры», — говорится в тексте указа Дональда Трампа.
В документе отмечается, что заявления тех, кто уже принят к рассмотрению, могут быть рассмотрены по завершении анализа действующих процедур.