Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Миллиардер из ЕС, заявивший, что Путин должен управлять Европой
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
9NASA показало посадку зонда на Титан
05:41 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский: «ЭРА-ГЛОНАСС» должна быть понятна людям

Губернатор края Владимир Миклушевский прокомментировал новую законодательную инициативу о необходимости обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при регистрации поддержанных автомобилей.

По словам главы региона, эта процедура должна стать удобной и понятной для людей. Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой этой системы на подержанных автомобилях.

«Сама инициатива задумывалась с благими намерениями, чтобы обеспечить безопасность людей. Ведь система автоматически посылает сигнал о помощи в спецслужбы, если водитель попадет в аварию. Это позволит сохранить тысячи жизней. Но сейчас у приморцев больше вопросов, чем ответов», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Отметим, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь для того, чтобы получить паспорт технического средства, собственнику необходимо преодолеть ряд дополнительных процедур, однако сегодня в Приморье нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Губернатор Приморья подчеркнул, что в ближайшее время намерен обратиться в Правительство Российской Федерации по этому вопросу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Как показывает правоприменительная практика, для того, чтобы нововведение работало, людям необходимо все подробно и понятно объяснить, а также упростить саму процедуру постановки на учет подержанных иномарок», — подчеркнул глава региона.

Отметим, для получения ПТС транспортное средство должно быть оснащено системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Комментарии
1
Марат
Путинская команда нашла очередную кормушку под благовидным предлогом.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
В США приостановлена программа приема беженцев
Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа
Дания назначит первого в мире «цифрового» посла
Усэйн Болт вернул золотую медаль ОИ-2008
Российское посольство в Лондоне ответило Терезе Мэй в стихах
Актёр Джон Хёрт умер на 78 году жизни
Спорт
Рекорд особенной. Медведева выиграла с лишним прыжком Безупречное катание, абсолютная уверенность, лишний каскад для болельщиков - так Евгения Медведева завоёвывала золото чемпионата Европы
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь