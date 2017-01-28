Владимир Миклушевский: «ЭРА-ГЛОНАСС» должна быть понятна людям

По словам главы региона, эта процедура должна стать удобной и понятной для людей. Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой этой системы на подержанных автомобилях.

«Сама инициатива задумывалась с благими намерениями, чтобы обеспечить безопасность людей. Ведь система автоматически посылает сигнал о помощи в спецслужбы, если водитель попадет в аварию. Это позволит сохранить тысячи жизней. Но сейчас у приморцев больше вопросов, чем ответов», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Отметим, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь для того, чтобы получить паспорт технического средства, собственнику необходимо преодолеть ряд дополнительных процедур, однако сегодня в Приморье нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Губернатор Приморья подчеркнул, что в ближайшее время намерен обратиться в Правительство Российской Федерации по этому вопросу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Как показывает правоприменительная практика, для того, чтобы нововведение работало, людям необходимо все подробно и понятно объяснить, а также упростить саму процедуру постановки на учет подержанных иномарок», — подчеркнул глава региона.

Отметим, для получения ПТС транспортное средство должно быть оснащено системой «ЭРА-ГЛОНАСС».