Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Как защитить грудь от рака и других болезней
В Кремле ответили на сообщения об указе Трампа снять санкции с РФ
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
«Суперистребитель» МиГ-35 нарушит законы физики – СМИ
Украине грозит дефолт из-за долга перед РФ – СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
20Трамп стал 45-м президентом США
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
9NASA показало посадку зонда на Титан
05:49 (мск), источник: Вести Приморье

В боевой состав Тихоокеанского флота вернулась подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре»

В боевой состав Тихоокеанского флота вернулась подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре». Для флота и для Амурского судостроительного завода это действительно знаменательное событие. Ведь ремонт и модернизация корабля затянулись на 10 лет.

Источник: Вести Приморье

По большому счету, от подлодки, которая была построена еще в 91-ом году и которая много лет назад встала на ремонт на стапели Амурского судостроительного завода, остался только корпус. Он ничем не отличается от стоящих рядом других подлодок 877-го проекта. Все результаты модернизации внутри.

«Варшавянки» называют самыми тихими подводными лодками, после модернизации эта стала еще тише. Кроме того, она теперь дольше может находиться в подводном положении, а значит — дольше скрываться от вероятного противника.

У этой лодки действительно славное прошлое. В 90-х она совершила три боевых службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 95-ом была признана лучшим кораблем Тихоокеанского флота. Теперь у экипажа есть все шансы снова претендовать на это почетное звание.

Алексей Ланских, старший помощник командира п/л «Комсомольск-на -Амуре»: «Вся аппаратура, которая внутри, она заменена на более новую модифицированную, которая дает нам возможность выполнять боевые задачи более качественно, чем наши соседние подводные лодки».

Свое имя «Комсомольск-на-Амуре» подлодка получила совсем недавно и вполне заслуженно. Именно в Городе Юности она некогда была построена чуть больше чем за год, и там же простояла в ремонте больше 10 лет.

Сергей Авакянц, командующий Тихоокеанским флотом: «Мы рады не только тому, что пополняется, боеготовый состав флота обновляется, но также нам важно, что эта лодка отремонтирована на судоремонтном заводе Дальнего Востока, Тихоокеанскому флоту необходима судостроительная и судоремонтная база».

Действительно, завершение ремонта и модернизации этой подлодки — знаменательное событие для Амурского судостроительного завода, означающее конец затяжного кризиса на предприятии. Кстати, совсем скоро во Владивостоке готовятся принять корвет «Совершенный», так же сошедший со стапелей завода в Комсомольске-на-Амуре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
В США приостановлена программа приема беженцев
Евгения Медведева выиграла чемпионат Европы с мировым рекордом
Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа
Дания назначит первого в мире «цифрового» посла
Усэйн Болт вернул золотую медаль ОИ-2008
Российское посольство в Лондоне ответило Терезе Мэй в стихах
Актёр Джон Хёрт умер на 78 году жизни
Спорт
Рекорд особенной. Медведева выиграла с лишним прыжком Безупречное катание, абсолютная уверенность, лишний каскад для болельщиков - так Евгения Медведева завоёвывала золото чемпионата Европы
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь