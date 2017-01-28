В боевой состав Тихоокеанского флота вернулась подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре»

По большому счету, от подлодки, которая была построена еще в 91-ом году и которая много лет назад встала на ремонт на стапели Амурского судостроительного завода, остался только корпус. Он ничем не отличается от стоящих рядом других подлодок 877-го проекта. Все результаты модернизации внутри.

«Варшавянки» называют самыми тихими подводными лодками, после модернизации эта стала еще тише. Кроме того, она теперь дольше может находиться в подводном положении, а значит — дольше скрываться от вероятного противника.

У этой лодки действительно славное прошлое. В 90-х она совершила три боевых службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 95-ом была признана лучшим кораблем Тихоокеанского флота. Теперь у экипажа есть все шансы снова претендовать на это почетное звание.

Алексей Ланских, старший помощник командира п/л «Комсомольск-на -Амуре»: «Вся аппаратура, которая внутри, она заменена на более новую модифицированную, которая дает нам возможность выполнять боевые задачи более качественно, чем наши соседние подводные лодки».

Свое имя «Комсомольск-на-Амуре» подлодка получила совсем недавно и вполне заслуженно. Именно в Городе Юности она некогда была построена чуть больше чем за год, и там же простояла в ремонте больше 10 лет.

Сергей Авакянц, командующий Тихоокеанским флотом: «Мы рады не только тому, что пополняется, боеготовый состав флота обновляется, но также нам важно, что эта лодка отремонтирована на судоремонтном заводе Дальнего Востока, Тихоокеанскому флоту необходима судостроительная и судоремонтная база».