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04:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным назначены на 12:00 по времени Восточного побережья (20:00 по московскому) в субботу, 28 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную Белым домом.

Источник: AP 2016

До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

После общения с российским лидером запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Ранее в Кремле подтвердили планы президентов России и США поговорить 28 января.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.

Комментарии
3
Свин .
а она гаркнет в ответ - хайль Трамп
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Игорь Рогов
Представляю какая боль, какая боль США - Германия 5-0 !!!
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Игорь Рогов
С меркель у Трампа будет разговор сухой и короткий, типа ; "Бабушка, ты чё, с ума, там в Германии, сошла?"
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