Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа

До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

После общения с российским лидером запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Ранее в Кремле подтвердили планы президентов России и США поговорить 28 января.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.