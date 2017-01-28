В Норвегии обвинили Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет

По ее данным, Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира за 2015 год президенту Украины Петру Порошенко.

С этой целью якобы была организована публикация письма, в котором говорится о попытке посольства США в Осло добиться присуждения награды Порошенко.

Позже к новому директору Нобелевского института Олаву Ньельстаду пришли двое российских дипломатов. Впоследствии оказалось, что один из них якобы еще является сотрудником Службы внешней разведки.

Все это было расценено в Норвегии как попытки оказать влияние на принятие решений о присуждении Нобелевской премии мира в контексте общей угрозы, которая, как утверждается на Западе, исходит от России в связи с ее «дестабилизирующими» действиями по отношению к Украине, восточноевропейским странам, институтам Евросоюза.

Российское диппредставительство назвало эти обвинения «паранойей». Дипломаты заявляют, что сбор анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами является важной частью повседневной работы.