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07:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Норвегии обвинили Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет

Российские дипломаты пытались повлиять на вмешательство в работу Нобелевского комитета, передает норвежская государственная телекомпания NRK.

Источник: AP 2016

По ее данным, Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира за 2015 год президенту Украины Петру Порошенко.

С этой целью якобы была организована публикация письма, в котором говорится о попытке посольства США в Осло добиться присуждения награды Порошенко.

Позже к новому директору Нобелевского института Олаву Ньельстаду пришли двое российских дипломатов. Впоследствии оказалось, что один из них якобы еще является сотрудником Службы внешней разведки.

Все это было расценено в Норвегии как попытки оказать влияние на принятие решений о присуждении Нобелевской премии мира в контексте общей угрозы, которая, как утверждается на Западе, исходит от России в связи с ее «дестабилизирующими» действиями по отношению к Украине, восточноевропейским странам, институтам Евросоюза.

Российское диппредставительство назвало эти обвинения «паранойей». Дипломаты заявляют, что сбор анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами является важной частью повседневной работы.

Комментарии
3
Карина Еркулаева
Норги, засуньте свою премию себе в задницу. Не удивительно, если вы будете её вручать таким нацистам, как парашенко. Можете сразу вручить ему две штуки авансом. Норги - пожиратели допинга и лживые подлецы.
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александр зыков
Слишком хорошо о себе думают , после казуса с черножопым , нам плевать , на них и на тех кому они присуждают свою премию ...
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Свин .
скоро этот коммитет начнет присуждать премии лидерам террористов - как они еще адольфу ее не выписали
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