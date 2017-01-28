Члены «Нур Отан» попросили ввести мораторий на временную регистрацию

Члены общественных объединений и представители партии «Нур Отан» считают, что на закон о временной регистрации нужно наложить мораторий, пока не будет четких ответов на все спорные вопросы.

27 января сотрудники миграционной полиции и партийцы «Нур Отана» обсудили тему временной регистрации на встрече с населением, передает YK-news. kz.

В ходе диалога выяснилось, что на множество вопросов граждан невозможно дать ответы, потому что в республике пока нет правил, приказов и других документов, которые более подробно регламентируют порядок временной регистрации.

Так, например, неизвестно, должен ли человек регистрироваться, если он решил полгода жить на своей даче. Как быть, если человек едет в небольшое отдаленное село в гости, а районный центр, где нужно регистрироваться, расположен далеко?