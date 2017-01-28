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08:31 (мск), источник: Nur.kz

Члены «Нур Отан» попросили ввести мораторий на временную регистрацию

Все вопросы будут направлены в парламент и правительство.

Источник: Nur.kz

Члены общественных объединений и представители партии «Нур Отан» считают, что на закон о временной регистрации нужно наложить мораторий, пока не будет четких ответов на все спорные вопросы.

27 января сотрудники миграционной полиции и партийцы «Нур Отана» обсудили тему временной регистрации на встрече с населением, передает YK-news.kz.

В ходе диалога выяснилось, что на множество вопросов граждан невозможно дать ответы, потому что в республике пока нет правил, приказов и других документов, которые более подробно регламентируют порядок временной регистрации.

Так, например, неизвестно, должен ли человек регистрироваться, если он решил полгода жить на своей даче. Как быть, если человек едет в небольшое отдаленное село в гости, а районный центр, где нужно регистрироваться, расположен далеко?

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«Нововведение внесло неразбериху во множество законов и кодексов страны. Нет подзаконных актов, которые четко объясняли бы порядок получения временной регистрации во множестве конкретных случаев. Необходимо отправить письма в парламент, МВД с просьбой о введении моратория на нормы о временной прописке», — заявила председатель общественного объединения «Бірге» Лидия Ситникова.

Инициативу поддержали члены партии «Нур Отан».

«Сложностей действительно много. Например, совершенно неясно, что делать, если человек снимает квартиру у гражданина России, живущего, допустим, в Новосибирске. Как обязать гражданина другой страны прописать у себя арендатора? Все эти вопросы мы направим в парламент и правительство. Предложим на период рассмотрения всех спорных вопросов ввести мораторий на временную регистрацию», — отметила первый заместитель председатель городского филиала партии Майраш Екибасова.

Согласно новым нормам законодательства, если человек больше десяти дней снимает квартиру, то должен оформить в ней регистрацию. Также получать прописку необходимо, если человек гостит у родственников или друзей больше тридцати дней.

Новый порядок вызвал бурное обсуждение в обществе, а в ЦОНах выстроились очереди из оформляющих регистрацию.

Автор: Елена Балова.

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