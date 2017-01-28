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08:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ГФС заявили, что через Донецкую таможню проходят миллиарды долларов

В течение января — декабря 2016 года в Донецкой таможне ГФС оформлено свыше 49 тыс. таможенных деклараций.

Источник: Telegraf.com.ua

Внешнеторговый оборот Донецкой таможни в 2016 году составил более 3,5 миллиарда долларов, сообщили в пятницу в Главном управлении ГФС в Донецкой области.

«Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2016 года составил 3 млрд 582 млн долларов. При этом импортировано товаров на 629 млн долларов, экспортировано — на 2 млрд 953 млн долларов», — говорится в сообщении.

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В течение января — декабря 2016 года в Донецкой таможне ГФС оформлено свыше 49 тыс. таможенных деклараций, что на 9% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Практически в течение всего прошлого года наблюдалась положительная тенденция к ежемесячному росту числа оформленных таможенных деклараций по сравнению с аналогичными показателями 2015 года.

Из общего количества оформленных таможенных деклараций 70% — на вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины, 16% — на ввоз на таможенную территорию Украины, 14% — другие таможенные режимы.

Перечень крупнейших экспортеров в течение года остался практически неизменным и базируется на субъектах металлургической, угольной, машиностроительной, химической и пищевой отраслей производства.

В 2016 году таможенники Донецкой области оформили внешнеторговые операции 635 человек, что на 6% больше, чем в 2015 году. Из них 51% — экспортеры, 34% — импортеры, 15% — осуществляют как экспортные, так и импортные операции. Поскольку подавляющее количество грузов на таможне — это экспортные грузы, одним из лучших в системе остается и показатель среднего времени таможенного оформления товаров при экспорте, составляющий 31 минуту. При импорте среднее время таможенного оформления составляет 1 час 54 минуты. Процент деклараций, оформленных в электронном виде, не меняется и составляет почти 100%.

С августа 2016 года в таможне работает Информационно-телекоммуникационная система органов доходов и сборов по принципу «единое окно». В рамках реализации этого принципа в декабре 2016 года оформлена 251 декларация, или 40% общего количества деклараций в режиме импорт. В режиме экспорт за этот же период оформлено почти 780 таможенных деклараций, что составляет 23% общего объема экспортных таможенных деклараций.

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