В ГФС заявили, что через Донецкую таможню проходят миллиарды долларов

«Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2016 года составил 3 млрд 582 млн долларов. При этом импортировано товаров на 629 млн долларов, экспортировано — на 2 млрд 953 млн долларов», — говорится в сообщении.

Внешнеторговый оборот Донецкой таможни в 2016 году составил более 3,5 миллиарда долларов, сообщили в пятницу в Главном управлении ГФС в Донецкой области.

В течение января — декабря 2016 года в Донецкой таможне ГФС оформлено свыше 49 тыс. таможенных деклараций, что на 9% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Практически в течение всего прошлого года наблюдалась положительная тенденция к ежемесячному росту числа оформленных таможенных деклараций по сравнению с аналогичными показателями 2015 года.

Из общего количества оформленных таможенных деклараций 70% — на вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины, 16% — на ввоз на таможенную территорию Украины, 14% — другие таможенные режимы.

Перечень крупнейших экспортеров в течение года остался практически неизменным и базируется на субъектах металлургической, угольной, машиностроительной, химической и пищевой отраслей производства.

В 2016 году таможенники Донецкой области оформили внешнеторговые операции 635 человек, что на 6% больше, чем в 2015 году. Из них 51% — экспортеры, 34% — импортеры, 15% — осуществляют как экспортные, так и импортные операции. Поскольку подавляющее количество грузов на таможне — это экспортные грузы, одним из лучших в системе остается и показатель среднего времени таможенного оформления товаров при экспорте, составляющий 31 минуту. При импорте среднее время таможенного оформления составляет 1 час 54 минуты. Процент деклараций, оформленных в электронном виде, не меняется и составляет почти 100%.