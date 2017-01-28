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10:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков на следующей неделе получит фамилии кандидатов на пост главы Нацполиции

Аваков заявил, что рассчитывает получить на следующей неделе фамилии трех лучших кандидатур на пост главы полиции, из которых будет выбирать для того, «чтобы сделать представление в Кабинет министров».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков ожидает на следующей неделе получить от Консультативной комиссии по отбору руководителя Национальной полиции Украины фамилии трех кандидатов.

Об этом он сообщил в интервью журналистам по завершению презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД.

«Я как министр рассчитываю получить от этой комиссии, надеюсь на следующей неделе, три лучшие кандидатуры, из которых буду выбирать для того, чтобы сделать представление в Кабинет министров», — сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что десять кандидатов прошли в следующий этап конкурса на должность главы Национальной полиции Украины.

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