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11:29 (мск), источник: РБК

В Кремле прокомментировали участие Пенса в переговорах Путина и Трампа

С российской стороны не планируется присоединение третьих лиц к телефонным переговорам президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Источник: AP 2016

Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не планируется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что участие в переговорах также планирует принять вице-президент США Майк Пенс.

Разговор Путина и Трампа запланирован на вечер субботы, 28 января. Это будет первая беседа двух лидеров после вступления Трампа в должность президента США.
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Как рассказала накануне советник Трампа Келлиэнн Конуэй, во время переговоров может быть затронута тема радикального исламского терроризма, а также другие области, где у стран есть общие интересы. ​

Песков ранее говорил, что от предстоящего разговора не стоит ожидать «субстантивных контактов» по всем вопросам. Он отмечал, что обычно в ходе подобных переговоров происходит «обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений».

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в ноябре минувшего года. Тогда российский лидер позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.

В Кремле отмечали, что Путин пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и выразил готовность «выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Комментарии
9
Иван Петров
Я, кажись, назвал.
Поросёнок он и есть поросёнок.
А кто прячется под кликухой ЛЕНИН, слабо назвать?
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эльшат мехтиев
А в какой руке держать телефон будет? Стоя или как? А будут ли третьи лица рядом прислушиваться? Позор. Какой позор.ЕБ помнится САМ позвонил и доложил- СССР НЕТ!
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александр зыков
Сейчас каждая козявка желает примазаться к "Великому телефонному разговору" , показать свою причастность к судьбе мира , ну уж нет , о чём говорят короли слугам знать неведомо ...
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