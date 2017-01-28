В Кремле прокомментировали участие Пенса в переговорах Путина и Трампа

Разговор Путина и Трампа запланирован на вечер субботы, 28 января. Это будет первая беседа двух лидеров после вступления Трампа в должность президента США.

Как рассказала накануне советник Трампа Келлиэнн Конуэй, во время переговоров может быть затронута тема радикального исламского терроризма, а также другие области, где у стран есть общие интересы. ​

Песков ранее говорил, что от предстоящего разговора не стоит ожидать «субстантивных контактов» по всем вопросам. Он отмечал, что обычно в ходе подобных переговоров происходит «обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений».

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в ноябре минувшего года. Тогда российский лидер позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.

В Кремле отмечали, что Путин пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и выразил готовность «выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».