В Кремле прокомментировали участие Пенса в переговорах Путина и Трампа
С российской стороны не планируется присоединение третьих лиц к телефонным переговорам президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
С российской стороны не планируется присоединение третьих лиц к телефонным переговорам президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Об этом «РИА Новости» сообщил
«Не планируется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что участие в переговорах также планирует принять
Разговор Путина и Трампа запланирован на вечер субботы, 28 января. Это будет первая беседа двух лидеров после вступления Трампа в должность президента США.
Как рассказала накануне советник Трампа Келлиэнн Конуэй, во время переговоров может быть затронута тема радикального исламского терроризма, а также другие области, где у стран есть общие интересы.
Песков ранее говорил, что от предстоящего разговора не стоит ожидать «субстантивных контактов» по всем вопросам. Он отмечал, что обычно в ходе подобных переговоров происходит «обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений».
В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в ноябре минувшего года. Тогда российский лидер позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.
В Кремле отмечали, что Путин пожелал ему успехов в реализации предвыборной программы и выразил готовность «выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга».
Поросёнок он и есть поросёнок.
А кто прячется под кликухой ЛЕНИН, слабо назвать?