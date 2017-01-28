Путин поблагодарил Назарбаева за межсирийские переговоры в Астане

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz.

«В ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане. Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров и создание всех необходимых условий», — говорится в сообщении на сайте Акорды.

В свою очередь, Глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе.

Президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.