Рустам Минниханов о владельцах Уруссинской ГРЭС: «Нельзя людей обманывать!»

Глава Ютазинского района Рустем Нуриев обвинил нынешних владельцев Уруссинской ГРЭС в том, что они обманывают людей. Об этом он заявил во время совещания в Доме Правительства РТ.

«От собственников станции постоянно идет информация, что генерация останется, что сегодня о 10-мегаваттной машине речь ведется», — сообщил глава района Президенту Татарстана по видеоконференцсвязи.

«Ну как она может остаться? Там даже если ставить машину, то на это уйдет 2−3 года. И даже если их поставить, они столько тепла, сколько нужно на отопление всего города, не дадут. Это же целый город может остаться без тепла. Станция в банкротстве. Шансов на то, что она возобновит работу, нет. Со стороны владельцев станции вводить людей в заблуждение — это вредительство! Я обращаюсь к прокурору и МВД: давайте приведем в порядок эту ситуацию. Нельзя людей обманывать! Республика готова дать качественное тепло. У нас на решение проблемы деньги есть, схема теплоснабжения определена. Дома, которые мы уже сделали, в два с лишним раза меньше платят за тепло. Людей, которые работали на станции, мы обязательно трудоустроим», — пояснил Рустам Минниханов.

Сейчас, чтобы не оставить уруссинцев без тепла, на станции, которая задолжала за топливо огромные деньги, приходится жечь резервный мазут. Распоряжение вскрыть неприкосновенный запас отдано руководством республики. В течение следующего лета весь город будет переведен на индивидуальные системы отопления, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.