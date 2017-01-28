В российском выездном консульском пункте в Тирасполе будут принимать молдавские леи
В российском выездном консульском пункте в Тирасполе оплату будут взимать в молдавских леях, а не в долларах, как было до сих пор.
В российском выездном консульском пункте в Тирасполе оплату будут взимать в молдавских леях, а не в долларах, как было до сих пор.
Как сообщается на сайте посольства России, новое правило вступит в силу 28 января.
Причины этого решения не называются.
Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе оказывает услуги по оформлению российского гражданства и загранпаспортов, а также предоставляет юридические консультации.
Открылся он в 2013 году.