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14:39 (мск), источник: Sputnik.by

Минэнерго ответило Литве на критику о неполном характере SEED-миссии

Техзадание для миссии было разработано Беларусью вместе с МАГАТЭ, оно полностью соответствует рекомендации Совещания сторон Конвенции Эспо.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Министерство энергетики прокомментировало заявления МИД Литвы о том, что проведенная в Беларуси 16—20 января миссия МАГАТЭ по оценке безопасности Белорусской АЭС (SEED-миссия) носит, якобы, не полный характер.

После завершения работы миссии в Беларуси глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил беспокойство в связи с тем, что эксперты МАГАТЭ сочли выполнение Беларусью на должном уровне учета внешних и внутренних рисков для БелАЭС. Он назвал подачу информации Минском в адрес МАГАТЭ «крайне селективной и избирательной» и заметил, что экспертов миссии проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона. При этом в Минске, получая положительные оценки от работы таких миссий, любят «обобщать, словно говорится об успехе всего проекта».

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Доводы Минэнерго

В данной связи в Минэнерго Беларуси напомнили, что решение о проведении миссии SEED было принято белорусской стороной в соответствии с рекомендациями, изложенными в решении 6-го Совещания сторон Конвенции Эспо в качестве дополнительной меры по укреплению доверия со странами. Один из пунктов этого документа призывает Беларусь далее разрабатывать меры по укреплению доверия, в том числе путем направления в МАГАТЭ предложения организовать миссию SEED с целью проведения оценки критериев и результатов исследований для выбора площадки под атомную электростанцию, а также ее строительства и эксплуатации, в целях обеспечения ее полной безопасности.

«В июле 2016 года в ходе предварительной миссии SEED белорусской стороной совместно с экспертами МАГАТЭ было разработано техническое задание, в котором определены модули данной миссии в полном соответствии с указанной рекомендацией Совещания сторон Конвенции Эспо», — подчеркнули в Минэнерго.

Что оценивали эксперты МАГАТЭ?

В Минэнерго проинформировали, что в ходе миссии SEED, которая состоялась с 16 по 20 января 2017 года, был осуществлен анализ внешних воздействий, характеристика внешних воздействий как природного, так и техногенного характера, изучение проектных параметров площадки строительства, обеспечение мониторинга площадки и окружающей среды и учет уроков аварии на Фукусимской АЭС.

По итогам миссии эксперты МАГАТЭ отметили, что параметры проекта станции учитывают характерные для площадки внешние угрозы, такие как землетрясения, наводнения и экстремальные погодные условия, а также события, вызванные человеческим фактором. Международные эксперты отметили, что программы мониторинга угроз, которые будут осуществляться на протяжении всего жизненного цикла Белорусской АЭС, достаточны и должным образом предусмотрены в проекте АЭС. Также отмечено, что белорусской стороной приняты дополнительные меры, связанные с внешними событиями в свете уроков аварии на Фукусиме.

По итогам миссии SEED Беларуси было предложено далее совершенствовать лицензионную документацию, относящуюся к информации об электромагнитных воздействиях и молниях, о параметрах сейсмического движения грунтов на площадке, а также уделять внимание дальнейшему совершенствованию мер безопасности, изложенных в докладе МАГАТЭ по аварии на Фукусиме.

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