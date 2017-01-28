В РФ в ближайшие два-три года пройдут испытания новой противоракеты
Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны пройдут в ближайшие
Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны пройдут в ближайшие
«Ежегодно на полигоне
Количество пусков на
Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире.
«Достаточно сказать, что скорость ее (противоракеты) полета составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», — добавил представитель ВКС.