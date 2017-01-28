В РФ в ближайшие два-три года пройдут испытания новой противоракеты

Минобороны заявило о планах сменить все легкие истребители на МиГ-35

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1−2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», — сказал он в субботу в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия, подчеркнул офицер.

Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире.

«Достаточно сказать, что скорость ее (противоракеты) полета составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», — добавил представитель ВКС.