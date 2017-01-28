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12:53 (мск), источник: Интерфакс

В РФ в ближайшие два-три года пройдут испытания новой противоракеты

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган, сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

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«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1−2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», — сказал он в субботу в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Количество пусков на Сары-Шагане в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе, за счет испытаний нового изделия, подчеркнул офицер.

Говоря о средствах перехвата, которые сегодня стоят на вооружении, Тагиев отметил, что они не имеют аналогов в мире.

«Достаточно сказать, что скорость ее (противоракеты) полета составляет не менее 3 км/сек, что превышает скорость пули в несколько раз», — добавил представитель ВКС.

Комментарии
28
эльшат мехтиев
Развитие необходимо. Но настораживает рекламность новостей. Миг-35 или что другое так не анонсировалось во времена СССР. Шла техника тихо и без пафоса. Или мы занимаемся пустозвонством сейчас...
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эльшат мехтиев
Им в 1985 ом 2000 му отд жильё обещали .В 2004 ом "Россию-2012" обещали. В 2012 ом 25 млн раб мест и х-у тучу всего.Но в связи с отсутствием главного органа для памяти, а именно мозгов, то можно и нужно каждые раз 2-3ех летние проги выпускать. И пигмеи счастливы, как и их вождь.
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эльшат мехтиев
Настоящие испытания тихо проходят. Поставки реальные ещё тише. Понты, понты...
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