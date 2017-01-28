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20:15 (мск), источник: Pro Город Самара

34 автомобиля из парка правительства Самарской области будут проданы в целях экономии

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное сокращению расходов на государственное и муниципальное управление. Расходы должны быть сокращены на 2,8 млрд рублей.

Источник: AP 2016

Глава региона подчеркнул, что непростая ситуация в экономике требует кардинального пересмотра подхода к бюджетным расходам. Принят целый ряд мер по сокращению расходов бюджета всех уровней.

Сэкономленные средства планируется направить на решение первостепенных социально-экономических задач. В первую очередь — на оказание адресной социальной поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Предлагаемый размер экономии расходов на государственное управление составит не менее 1 млрд. рублей.

Перечень мероприятий по сокращению расходов на госуправление состоит из 17 мероприятий, среди которых:

— сокращение фонда оплаты труда в областных органах власти на 10%;
— сокращение расходов на содержание региональных госучреждений на 15%;
— сокращение вакансий;
— сокращение расходов на транспортное обеспечение (34 автомобиля из правительственного автопарка будут проданы).

Также будет оптимизирована система органов исполнительной власти области. Например, госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники будет присоединена к министерству сельского хозяйства и продовольствия. Будет ликвидирован ряд госучреждений, в том числе Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это позволит сократить порядка 70 единиц.

Расходы на муниципальное управление в Самарской области должны быть уменьшены более, чем на 1,8 млрд. рублей. Это будет достигнуто за счет сокращения численности, в том числе имеющихся вакансий, сокращения фонда оплаты труда, а также оптимизации иных расходов на содержание муниципального управления.

Также поставлена задача сократить расходы на содержание муниципальных учреждений не менее, чем на 15% — за исключением учреждений в сфере образования, культуры, спорта и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Экономия от сокращения этих расходов должна составить почти 700 млн. рублей.

Администрации Самары поставлена задача сократить расходы на муниципальное управление до 1,2 млрд. рублей. Расходы на иные учреждения (без учреждений в сфере образования, культуры, спорта и МФЦ) должны сократиться на 15%.

В целом, по Самарской области сокращение расходов на государственное и муниципальное управление составит более 2,8 млрд. рублей.

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