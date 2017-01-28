Сегодня флагу Украины исполняется 25 лет
25 лет назад, 28 января 1992 года, Верховная Рада Украины утвердила
25 лет назад, 28 января 1992 года, Верховная Рада Украины утвердила
Об этом написал президент Петр Порошенко в Facebook.
— Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого — воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни, — написал Порошенко.
Для справки. Государственный Флаг — один из трех официальных государственных символов, символизирующих суверенитет государства.
Напомним, украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта.