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13:24 (мск), источник: Ictv.ua

Сегодня флагу Украины исполняется 25 лет

25 лет назад, 28 января 1992 года, Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый флаг государственным флагом страны.

Об этом написал президент Петр Порошенко в Facebook.

— Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого — воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни, — написал Порошенко.

Для справки. Государственный Флаг — один из трех официальных государственных символов, символизирующих суверенитет государства.

Напомним, украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта.

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