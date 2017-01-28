Сегодня флагу Украины исполняется 25 лет

Об этом написал президент Петр Порошенко в Facebook.

— Наш флаг родился из исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого — воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, богатой жизни, — написал Порошенко.

Для справки. Государственный Флаг — один из трех официальных государственных символов, символизирующих суверенитет государства.

Напомним, украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта.