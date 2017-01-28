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14:01 (мск), источник: PROUFU.ru

Министр труда Башкирии рассказала, зачем ездила в Италию

28 января министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова поделилась в Фейсбуке впечатлениями о своей поездке в Турин.

Как оказалось, Ленара Хакимовна ездила туда на конференцию Международной организации труда, основной темой обсуждения там стала занятость молодежи.

Чиновники 14 государств устроили мозговой штурм в поисках новых методов работы с молодежью.

«Все 14 стран очень разные (уровень жизни, доля неформального сектора от 20% в России до 80% в Индии и т. д.), но эта тема объединяет всех. Рецепты решения тоже примерно одинаковы: качественное прогнозирование потребности в кадрах, соответствие образовательных стандартов профессиональным (я передаю общий смысл, везде свои механизмы), дуальное образование, правовое просвещение (дремучесть молодежи просто поражает!). Но самое главное — создание рабочих мест (достойных)», — поделилась услышанным и увиденным Ленара Иванова.

В качестве рецептов представители Китая предложили свой: при множестве программ поддержки предпринимательства правительство однозначно создаёт особые условия тем предпринимателям, которые нанимают молодёжь.

В Китае и Италии внесены изменения в законодательство в отношении стартапов.

«Оно стало более гибким. В том числе в плане оформления трудовых отношений. Убрали кучу бюрократических барьеров, сделали доступными дешёвые кредиты. И все это не на словах!» — поясн ила Ленара Иванова.

Подписчики ее страницы в соцсети выразили надежду, что госпожа министр претворит на практике увиденные полезные советы.

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