Министр труда Башкирии рассказала, зачем ездила в Италию
28 января министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова поделилась в Фейсбуке впечатлениями о своей поездке в Турин.
28 января министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова поделилась в Фейсбуке впечатлениями о своей поездке в Турин.
Как оказалось, Ленара Хакимовна ездила туда на конференцию Международной организации труда, основной темой обсуждения там стала занятость молодежи.
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«Оно стало более гибким. В том числе в плане оформления трудовых отношений. Убрали кучу бюрократических барьеров, сделали доступными дешёвые кредиты. И все это не на словах!» — поясн ила Ленара Иванова.
Подписчики ее страницы в соцсети выразили надежду, что госпожа министр претворит на практике увиденные полезные советы.