Суд присяжных в Украине появится уже в этом году — Куйбида

Об этом сообщил главный эксперт группы «Судебная реформа» Реанимационного пакета реформ Роман Куйбида в своей статье для ZN.UA.

В Украине начинается процесс имплементации конституционных изменений в части правосудия, предусматривающий назначение новых судей, введение суда присяжных и много другое.

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Согласно закону «О судоустройстве и статусе судей», до конца марта должны быть назначены по крайней мере 65 судей нового Верховного суда.

«Новый Верховный суд не только должен заменить три высших специализированных суда и действующий Верховный суд, но и выполнением кассационных полномочий задать высокие стандарты правосудия для всей судебной системы. Конечное решение по делу можно будет получить быстрее, поскольку третья инстанция будет окончательной (сегодня мы имеем четыре инстанции)», — отмечает эксперт.

Кроме того, судьи, которых ранее назначили на пять лет, и судьи апелляционных судов пройдут квалификационное оценивание. Также, по мнению эксперта, должен быть создан Высший антикоррупционный суд и специальное подразделение в Верховном суде для апелляционного пересмотра. В последнем придется создать несколько региональных антикоррупционных судов.

Эксперт пишет, что облачные технологии должны дать возможность допуска пользователей к материалам дел с помощью интернета.

В рамках реформы также появится возможность пересмотров приговоров в отношении незаконно осужденных, а также будет введена классическая модель суда присяжных, который на основании доказательств сторон защиты и обвинения решает вопрос виновности лица.

Последним моментом реформы будет запуск института частных исполнителей.

«Конечно, не стоит надеяться, что в нынешнем году количество частных исполнителей будет достаточным для создания должной конкуренции государственной исполнительной службе. Но со временем доля государственной исполнительной службы в этой сфере должна стать значительно меньше или вовсе исчезнуть», — подчеркнул эксперт.

Как сообщал «Обозреватель», Верховный Суд Украины обратился в Конституционный Суд с просьбой признать неконституционной ликвидацию высших специализированных судов и конкурсный отбор судей.