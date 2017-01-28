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14:25 (мск), источник: Обозреватель

В Кабмине озвучили угрозу «катастрофической ошибки» Запада по отношению к России

Россия не выполняет свои обязательства в рамках «Минска».

Источник: AP 2016

Запад совершит катастрофическую ошибку, если пойдет на отмену санкций против России до того, как она выполнит все условия минских договоренностей.

Об этом заявила министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает «112 Украина».

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«Каждые полгода когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и нашей дипломатии и нашим общественным организациям и народным депутатам. Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия, из-за нарушения которых санкции были наложены», — сказала Цинцадзе.

Она также выразила надежду, что Надеюсь, что принятие подобных решений будет базироваться на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства.

Международные санкции в отношении России начали применяться в 2014 году. Это политические и экономические меры, направленные на прекращение агрессии России против Украины. Кроме ЕС и США санкции ввели Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, в общем — 41 страна, собственно Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и, неформально, Китай.

Как сообщал «Обозреватель», Европейский союз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2017 года.

Комментарии
1
oleg ivanov
из серии - мышь учит кота... все же знаю что в украине сидят лучше политики и аналитики, которые знают наверняка что случиться если... а в ес и сша сидят неуверенные студент, которые так и ждут советов какого нибудь жирного националиста
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