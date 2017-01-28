В Кабмине озвучили угрозу «катастрофической ошибки» Запада по отношению к России
Россия не выполняет свои обязательства в рамках «Минска».
Россия не выполняет свои обязательства в рамках «Минска».
Запад совершит катастрофическую ошибку, если пойдет на отмену санкций против России до того, как она выполнит все условия минских договоренностей.
Об этом заявила министр по вопросам евроинтеграции Иванна
«Каждые полгода когда проводилось обсуждение в ЕС относительно снятия санкций со РФ, этот процесс никогда не был легким и нашей дипломатии и нашим общественным организациям и народным депутатам. Этот фактаж, который мы приводили относительно того, как Россия не выполняет свои обязательства в рамках Минска. Поэтому я считаю, что это будет чрезвычайной катастрофической ошибкой для Запада, принятие решения о том, что можно отменить санкции без того, чтобы Россия выполнила те условия,
Она также выразила надежду, что Надеюсь, что принятие подобных решений будет базироваться на адекватной оценке угроз национальных интересов каждого отдельного государства.
Международные санкции в отношении России начали применяться в 2014 году. Это политические и экономические меры, направленные на прекращение агрессии России против Украины. Кроме ЕС и США санкции ввели Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, в общем — 41 страна, собственно Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и, неформально, Китай.
Как сообщал «Обозреватель», Европейский союз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2017 года.