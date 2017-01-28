Дочь Обамы присоединилась к митингу против планов Трампа строить нефтепровод

По информации издания, в начале недели 18-летняя Малия посетила кинофестиваль Sundance в штате Юта. Она была одной из примерно 100 человек, вышедших на митинг против планов нынешнего главы государства Дональда Трампа возобновить прокладку трубопровода.

Сотни тысяч женщин вышли на акции протеста на следующий день после инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

25 января марш протеста против подобного решения прошел около небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Трамп намерен подписать указы о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, замороженного Обамой. Сооружение Keystone, которое должно связать трубопроводную систему страны с канадской провинцией Альберта, было приостановлено с формулировкой, что этот проект «подорвет глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата». Кроме того, прежняя американская администрация считала его не очень выгодным.

Строительство нефтепровода Dakota Access, который должен связать штаты Северная Дакота и Иллинойс, вызывало протесты общественности. Сотни активистов на протяжении нескольких месяцев устраивали пикеты, доказывая, что проект приведет к осквернению священных земель индейцев, а также плохо скажется на качестве питьевой воды в Северной Дакоте. Власти пообещали пересмотреть маршрут прокладки трубопровода.