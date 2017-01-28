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15:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь Обамы присоединилась к митингу против планов Трампа строить нефтепровод

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия приняла участие в митинге против возобновления строительства нефтепровода Dakota Access. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

По информации издания, в начале недели 18-летняя Малия посетила кинофестиваль Sundance в штате Юта. Она была одной из примерно 100 человек, вышедших на митинг против планов нынешнего главы государства Дональда Трампа возобновить прокладку трубопровода.

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25 января марш протеста против подобного решения прошел около небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Трамп намерен подписать указы о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, замороженного Обамой. Сооружение Keystone, которое должно связать трубопроводную систему страны с канадской провинцией Альберта, было приостановлено с формулировкой, что этот проект «подорвет глобальное лидерство США в борьбе с изменением климата». Кроме того, прежняя американская администрация считала его не очень выгодным.

Строительство нефтепровода Dakota Access, который должен связать штаты Северная Дакота и Иллинойс, вызывало протесты общественности. Сотни активистов на протяжении нескольких месяцев устраивали пикеты, доказывая, что проект приведет к осквернению священных земель индейцев, а также плохо скажется на качестве питьевой воды в Северной Дакоте. Власти пообещали пересмотреть маршрут прокладки трубопровода.

Комментарии
5
Ольга Лысенко
Можно только пожелать и россиянам такой же активности.
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эльшат мехтиев
На этот митинг и Сечин с Миллером готовы выйти!))
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Андрей Хромов
Да пускай митингуют трамп дело знает туго
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