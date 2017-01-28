Адвокат: ГПУ продлила расследование против Януковича
Генпрокуратура продлила расследование против Януковича до конца марта.
Генпрокуратура продлила расследование против Януковича до конца марта.
Генеральная прокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование против
«Следствие уведомило защиту о том, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года, до 28 числа», — сказал он в эфире «112 Украина» в пятницу вечером.
Адвокат заявил также, что уточненное уведомление о подозрении, которое не было принято адвокатом Януковича в пятницу, должно быть вручено на территории РФ.
«РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос об оказании правовой помощи находится в стадии исполнения. Защита всеми возможными способами старается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только они будут совершены, мы подпишем уведомление о подозрении», — заявил В. Сердюк.
Ранее 27 января прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины вручит защите
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении В. Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене. В Генпрокуратуре заявили о намерениях вручить 27 января защите В. Януковича уточненное подозрение в госизмене.
В. Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст. 111 (государственная измена), ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.