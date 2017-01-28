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15:25 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Адвокат: ГПУ продлила расследование против Януковича

Генпрокуратура продлила расследование против Януковича до конца марта.

Источник: Telegraf.com.ua

Генеральная прокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование против экс-президента Виктора Януковича, сообщил адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

«Следствие уведомило защиту о том, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года, до 28 числа», — сказал он в эфире «112 Украина» в пятницу вечером.

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Адвокат заявил также, что уточненное уведомление о подозрении, которое не было принято адвокатом Януковича в пятницу, должно быть вручено на территории РФ.

«РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос об оказании правовой помощи находится в стадии исполнения. Защита всеми возможными способами старается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только они будут совершены, мы подпишем уведомление о подозрении», — заявил В. Сердюк.

Ранее 27 января прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины вручит защите экс-президента В. Януковича уточненное подозрение в государственной измене. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в феврале 2017 года.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении В. Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене. В Генпрокуратуре заявили о намерениях вручить 27 января защите В. Януковича уточненное подозрение в госизмене.

В. Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст. 111 (государственная измена), ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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